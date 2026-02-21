İnşaatı 144 yıl sürdü. Dünyanın en yüksek kilisesinde son aşama

Modern mimarinin öncülerinden Antoni Gaudi'nin başyapıtı Sagrada Familia Bazilikası, 144 yıl sonra en yüksek noktasına ulaştı. Barcelona'daki bazilika, son çalışmalar sonucu 172,5 metreye ulaştı.

Geçtiğimiz Ekim ayında 162,9 metre yüksekliğe ulaşan Sagrada Familia Bazilikası, o zamandan beri dünyadaki en yüksek dini yapısı konumunda.

Son olarak İsa Kulesi'nin tamamlanmasını sağlayacak son bölüm de büyük bir vinç ile yerleştirildi. Böylece bazilika 172,5 metreye ulaşarak en yüksek noktasına getirildi.

13 BİN KİŞİLİK KAPASİTE

Yapımı tamamlandığında 13 bin kişilik bir kapasiteye sahip olacak Sagrada Familia Bazilikası'nda toplam 18 kule bulunuyor.

İsa Kulesi'nin açılışı, Gaudi'nin 100'üncü ölüm yıldönümüne denk gelen 10 Haziran'da gerçekleşecek.

TEMELLERİ 1882'DE ATILDI

Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği kilisenin temeli 1882'de atılmıştı. Gaudi, bazilikayı tamamlaya-madan 1926'da yaşamını yitirdi.

Karmaşık cepheleri ve iç süslemeleri nedeniyle çalışmalar yaklaşık 10 yıl daha sürecek. Sagrada Familia Bazilikası, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor.