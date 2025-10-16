İnsan beyninin en verimli olduğu yaş belirlendi

Yeni bir araştırmaya göre, insan beyni 55 ila 60 yaşları arasında en yüksek zihinsel kapasitesine ulaşıyor.

Avustralya’daki Batı Avustralya Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Gilles Gignac’ın liderliğinde yürütülen çalışma, genel zihinsel işlevselliğin bu yaş aralığında zirve yaptığını, 65 yaşından sonra ise yavaş bir düşüşe geçtiğini ortaya koydu.



Profesör Gignac, “Gençliğinizi geride bırakırken yaşlanmaktan korkabilirsiniz, ancak bulgularımız bunun aynı zamanda heyecan verici bir dönem olduğunu gösteriyor. Pek çok insan için zihinsel işlevsellik 55 ile 60 yaş arasında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Belki de orta yaşa bir düşüş dönemi olarak değil, bir zirve dönemi olarak bakmamız gerekiyor.” dedi.

16 TEMEL ÖZELLİK İNCELENDİ



Araştırma ekibi, daha önce yapılmış yüzlerce çalışmayı inceleyerek 16 temel bilişsel ve kişilik özelliğinin yaşla birlikte nasıl değiştiğini analiz etti.

Bu özellikler arasında ahlaki muhakeme, hafıza kapasitesi, işlem hızı, bilgi birikimi, duygusal zeka ve “büyük beşli” olarak bilinen dışadönüklük, duygusal denge, sorumluluk, deneyime açıklık ve uyumluluk yer aldı.

Tüm veriler ortak bir ölçeğe uyarlandığında, zihinsel performansın 55-60 yaş arasında zirveye çıktığı ve 65 yaş sonrasında kademeli olarak düşmeye başladığı görüldü.

BAZI ÖZELLİKLER YILLARCA GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR



Araştırmaya göre bazı özellikler çok daha ileri yaşlarda da gelişimini sürdürüyor.

Sorumluluk duygusu yaklaşık 65 yaşında, duygusal denge ise 75 yaş civarında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Ahlaki muhakeme yeteneği ise 70 yaş ve sonrasında doruğa çıkıyor.

Buna karşın genel zihinsel işlev 75 yaşından sonra belirgin biçimde düşmeye başlasa da, bilişsel önyargılara karşı direnç gösterebilme kapasitesinin 80’li yaşlara kadar artabildiği tespit edildi.

LİDERLİK VE KARAR ALMA YAŞI



Intelligence dergisinde yayımlanan araştırma, neden birçok üst düzey liderlik ve karar alma pozisyonunun 50’li ve 60’lı yaşlardaki kişiler tarafından yürütüldüğünü de açıklıyor.

Bilim insanlarına göre karmaşık problem çözme ve yüksek yargı gücü gerektiren liderlik pozisyonları için en uygun yaş aralığı 55-60.

Ekip, “Zihinsel çevikliğin genç yaşlarda azaldığı sıkça vurgulansa da, daha geniş uyum yetenekleri dikkate alındığında insanın işlevsel kapasitesi orta yaşta zirveye ulaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

