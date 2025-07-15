“İnsan derisinden” oyuncak ayı polisi alarma geçirdi: Şüpheli gözaltında

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir adam insan derisinden yapılmış gibi görünen bir oyuncak ayıyı bir akaryakıt istasyonuna bırakmasının ardından gözaltına alındı.



BBC’nin aktardığına göre, 23 yaşındaki Hector Corona Villanueva, sahte insan derisinden yapılmış oyuncak ayıyı AMPM istasyonuna bıraktığı için sahte kanıt yerleştirmek ve acil durum yaratmak ile suçlandı.



Pazar öğle saatlerinde yaşanan olayın ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Oyuncak ayı üzerinde bir hekim de inceleme yaptı. Ayının bulunduğu akaryakıt istasyonu kapatıldı.



Ayının gerçek insan derisinden yapıldığı düşünülürken, Şerif Ofisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ayının herhangi bir insan uzvundan yapılmadığını ve oyuncağın bir “şaka” olduğunu bildirdi. Kimliği tespit edilen Villanueva, pazartesi günü gözaltına alındı.



“SERİ KATİL” PANİĞİ



Los Angeles’ın yaklaşık 130 kilometre kuzeydoğusunda bulunan oyuncak ayı, bölgede “seri katil” paniği yarattı.



Bir görgü tanığı, akaryakıt istasyonunda ayıyı görmesinin ardından polisi arayarak “insan etinden yapılmış gibi görünen bir oyuncak ayının işletmenin önüne bırakıldığını” söyledi. Olay yerine polis ekibi gönderilirken, bir adli tıp uzmanının da ayıyı kanıt torbasına yerleştirdiği görüldü.



San Bernardino Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, yaşanan olayın ardındaki olası saik konusunda bilgi verilmedi, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.



Oyuncak ayıyı yaratan kişinin ise bir başkası olduğu ortaya çıktı. Güney Carolinalı Robert Kelly, ABD basınına yaptığı açıklamada, oyuncak ayıyı yakın zaman önce Victorville’deki bir kişiye sattığını anlattı.



Kelly, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, oyuncağı satın alan kişinin bunu nasıl kullanacağından haberinin olmadığını söyledi.

