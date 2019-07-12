ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir spor salonu kendi enerjisini kendi üretiyor. Spor salonunda bulunan koşu bandı ve bisiklet sayesinde hem form tutuyor hem elektirik üretiyorlar.



Sacramento kentinde bir spor salonda bulanan ekipmanlar sayesinde insan gücünü toplayarak temiz enerji elde ediliyor. Geliştirdikleri sistem ile aletlerde bulunan dinamolar insan gücünü elektiriğe çevirerek spor salonunu aydınlatıyor.



Spor salonunda çalışan bir kişi, ortalama bir cardio sınıfının bin ila 2 bin watt enerji elde edebileceğini belirtirken bu enerjinin bir buzdolabını çalıştaracak güçte olduğunu vurguladı.



Öte yandan, 20 dakikaklık bir egzersizle 20 wattlık enerji sağlayabildiklerini, spor salonlarının aslında tüm kentin enerjisini sağlayabileceğini de ekleyen spor salonunun eğitmeni, 'Tüm kent enerjisi bu şekilde karşılayabilir' dedi.

Black Mirror'un Fifteen Million Merits bölümünde ise, insanların geçimini sağlamak için pedal çevirdiği ve kazandıkları puanlarla hayatlarını sürdüğü bir konu ele alınmıştı.