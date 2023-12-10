İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabulünün 75. yıldönümü kutlanıyor (İnsan Hakları Günü mesajları)

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

"Mustafa Kemal ATATÜRK'ün "İnsan hakları uygar yaşamın temeli, çağımızın en üst değeridir” sözünde vurguladığı gibi insan haklarının her alanda ön planda tutulması temennisiyle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilişinin 75.yılını kutluyor, eşit yaşam süreceğimiz, adil bir dünya diliyorum."

"İnsan hakları, Türk milletinin temel değerlerinden biridir. Her bir bireyin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkına saygı göstermeliyiz.

Dünya insan hakları günü kutlu olsun."

"Her birey özgür, eşit ve insancıl bir yaşamı hak eder. Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun!

"İnsan hakları, çeşitliliğin ve özgürlüğün gücünü kutlamaktır!​ Birlikte daha güçlüyüz."

"Her bireyin özgürlük, eşitlik ve barış içinde yaşaması için #DünyaİnsanHaklarıGünü kutlu olsun."

"Tüm insanlar özgür, değer ve hak bakımından eşit olarak doğarlar! Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun!"

"İnsan onuruna yakışan bir yaşam en temel insan hakkıdır. Çünkü insan haklarıyla İNSAN'dır. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun!"

"Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Din, dil, ırk, renk, yaş, cinsiyet fark etmeksizin bütün insanlar “sadece insan” olduklarından dolayı adil ve özgür bir dünyada yaşamayı hak ediyor. Temel hak ve hürriyetlerin ihlal edilmediği bir dünya dileğiyle… "