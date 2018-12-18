İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan'ın Meriç Nehri üzerinden göçmenleri Türkiye'ye "geri ittiğini" tespit ettiklerini belirterek Yunan makamları ve AB Komisyonuna durumu soruşturmaları çağrısında bulundu.



HRW'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile kara sınırındaki Yunanistan kolluk kuvvetleri, göçmenleri düzenli olarak zorla geri gönderiyor. Bazı vakalarda güvenlik güçleri şiddete başvuruyor ve göçmenlerin eşyalarını tahrip ediyor" ifadelerine yer verildi.



"İDDİALAR İVEDİLİKLE SORUŞTURMALI"

Hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da göçmenlerle mülakatlar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yunan makamları, şeffaf, titiz ve tarafsız bir şekilde Yunan polisi ve sınır muhafızlarının dahil olduğu hukuk dışı ve toplu sınır dışı iddialarını ivedilikle soruşturmalı. Makamlar, şiddet ve aşırı güç kullanımı iddialarını da soruşturmalı" çağrısında bulunuldu.



Açıklamada ayrıca Yunanistan'a, göç konusunda mali yardımda bulunan AB Komisyonunun, şiddet ve "geri itme" iddialarına ilişkin AB yasaları çerçevesinde hukuki sürecin işletilmesi için baskı oluşturması gerektiği kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen HRW Avrupa Araştırmacısı Todor Gardos, "Herhangi bir suç işlememiş insanlar, hakları ve güvenlikleri göz ardı edilerek gözaltına alınıp, dövülüp Yunanistan'dan atılıyor" dedi.



Gardos, Yunanistan'ın bu yasa dışı "geri itmeyi" engelleyerek soruşturma açması gerektiğini vurgulayarak "Hükümetin yalanlamalarına rağmen, görünen o ki Yunanistan, Meriç sınırı üzerinden Avrupa Birliği'ne ulaşmaya çalışan bu insanlara kasten ve tamamen fütursuzca kapıyı kapatıyor" değerlendirmesinde bulundu.



İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA TÜRKİYE'YE YOLLANDILAR

Türkiye'de bulunan, aralarında Suriyeli, Yemenli ve Iraklıların da bulunduğu göçmenlerle mülakatlar gerçekleştirdikleri bilgisini veren HRW, Yunan polisi ve polise eşlik eden üniformalı ve maskeli tanımlanamayan bazı kişilerin göçmenlere şiddet uyguladıklarını tespit ettiklerini belirtti.



HRW, söz konusu güvenlik birimlerinin, göçmenlerin para ve kimlik kartı gibi eşyalarını alıp tahrip ettikleri, kıyafetlerini ve ayakkabılarını çıkartarak dondurucu soğukta sadece iç çamaşırları ile Türkiye'ye geri gönderdikleri tespitini aktardı.



HRW'nin bulguları arasında, sopa, cop ve tekmelerle dövülen göçmenlerin üzerinde bir vakada şok tabancısı kullandığı ifade edilirken, bir diğer vakada ise Fas uyruklu bir göçmenin saçlarından sürüklenerek boğazına bıçak dayandığı kaydedildi.



Öte yandan açıklamada, geri itilen göçmenler arasında 19 yaşında hamile bir kadının bulunduğu, bir diğer vakada ise Yunan güvenlik güçlerinin Afgan bir kadının çocuklarının ayakkabılarını aldıkları bilgilerine yer verildi.



Geçen ay içerisinde Edirne'nin sınır köylerinde ilk belirlemelere göre donarak öldükleri tahmin edilen göçmenlerin cesetlerine ulaşılmıştı.



Uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilen, "geri itme" de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı ifade ediliyor.



Söz konusu duruma maruz kalan göçmenler ifadelerinde, Yunan güvenlik güçlerinden şiddet gördüklerini ve sonrasında botlara bindirilerek geri gönderildiklerini ileri sürüyor.



Yunan makamları, 2018 yılı içerisinde Meriç sınırı üzerinden 14 binden fazla göçmenin ülkelerine geçiş yaptığını ifade ediyor.



Öte yandan, Edirne'de yılın 11 ayında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artışla büyük çoğunluğu Yunanistan'a geçmeye çalışan 70 binin üzerinde düzensiz göçmen yakalanmıştı.