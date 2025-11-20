İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Batı Şeria raporu: "İsrail savaş suçu işledi"

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, Ocak ve Şubat aylarında düzenlediği operasyonlarla Batı Şeria'da üç mülteci kampını boşalttı.

Cenin, Tulkarim ve Nur Şams kamplarından 32 bin kişi zorla çıkarıldı. Bu kişilerin evlerine dönmelerine hala izin verilmedi. İsrail ordusu yüzlerce evi de yıktı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü hazırladığı 105 sayfalık raporda İsrail'in Batı Şeria'da on binlerce kişiyi evlerinden sürmesinin savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiği uyarısı yaptı.

“TÜM HAYALLERİM SİLİNDİ”

"Tüm hayallerim silindi" ismi verilen rapor, evlerini terk eden Filistinlilerle yapılan röportajların değerlendirilmesinin yanı sıra uydu görüntüleri ve bölgeden videolar incelenerek hazırlandı.

İsrail ordusu ise evlerin, "Hamas'ın kullanmasını önlemek için" yıkıldığını savundu.

Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında Ekim 2023'ten beri binden fazla Filistinli öldü.