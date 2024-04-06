İnsan kemiğinden yapılan uyuşturucuya karşı mezarlıkta nöbet

"VAROLUŞSAL BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İçinde çeşitli maddeler bulunan bu uyuşturucuya, sülfür izleri içerdikleri için öğütülmüş insan kemiği de eklendiği ve bu şekilde uyuşturucun etkisinin arttığı iddia ediliyor.



Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio, dün ülke çapında yaptığı bir yayında, "Ülkemiz şu anda uyuşturucu ve madde bağımlılığının, özellikle de yıkıcı sentetik uyuşturucu Kush'un tahrip edici etkisi nedeniyle varoluşsal bir tehditle karşı karşıya" dedi.

