İnsan yaşına göre 152 yıla denk geliyordu: Dünyanın en yaşlı kedisi öldü

Resmi olmayan kayıtlara göre dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen "Rosie" 33 yaşında hayatını kaybetti.

İnsan yaşına göre 152 yıla denk geliyordu: Dünyanın en yaşlı kedisi öldü

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan 73 yaşındaki Lila Brisset'in  "Rosie" isimli kedisi hayatını kaybetti.

Lila, dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinin kedisi hakkında açıklama yaptı. 

1990'lı yıllarda sahiplendiği kedisi Rosie'nin 33 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti. Kedinin yaşının, insan yaşına göre 152 yıla denk geldiği belirtiliyor.

İnsan yaşına göre 152 yıla denk geliyordu: Dünyanın en yaşlı kedisi öldü - 1

REKORLAR KİTABINA GİREMEDİ 

Resmi olmayan kayıtlara göre, dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen Rosie'nin sahibi Brisset, kedisinin bu ünvanı resmen alması için Guinnes'e başvurmadı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, İngiltere'de 28 yaşındaki Flossie, dünyanın en yaşlı kedisi unvanına sahip.

Guinness Rekorlar Kitabı'na daha önce dünyanın en yaşlı kedisi unvanıyla giren Creme Puff adlı , 38 yaşına kadar yaşamıştı.

İnsan yaşına göre 152 yıla denk geliyordu: Dünyanın en yaşlı kedisi öldü - 2
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