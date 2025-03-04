İnsani yardımların engellenmesine karşı Gazze hükümetinden açıklama

Gazze'de hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 3 gündür, sınır kapılarını kapatmaya; gıda, tıbbi ve diğer yardım malzemelerinin girişini engellemeye devam ettiği kaydedildi.

İnsani yardım girişinin engellenmesinin, Gazze Şeridi'ndeki 2,4 milyon kişinin maruz kaldığı insani felaketi daha da kötüleştiren yeni bir "savaş suçu" olduğu vurgulandı.



Uluslararası topluma ve uluslararası insancıl hukuka saygısızlık anlamına gelen; su, yiyecek, ilaç ve barınmanın ihlal edilemeyecek temel haklar olduğunu öngören uluslararası insan haklarını yok sayan, bu suçun yol açacağı ciddi sonuçlar konusunda uyarıda bulunuldu.



İsrail'in yüz binlerce insanın maruz kaldığı acıya rağmen siyasi hedeflerine ulaşmak için Filistinlilerin temel haklarını "ucuz bir şantaj aracı" olarak kullandığı ifade edildi.

