İnsanlar kış uykusuyla ilgili genlerden "süper güçler" elde etmeyi başarmış olabilir

Bilim insanları, memelilerde kış uykusu ile ilişkili ve insanlarda da bulunan genleri tespit etti.

Araştırmacılar, bu genlerin tip 2 diyabetin tedavisi veya felç sonrası nöroproteksiyon gibi tıbbi tedavilerde kullanılabileceğini belirtiyor.

Utah Üniversitesi'nden genetik profesörü Christopher Greg, “Kış uykusu, bir dizi biyolojik açıdan önemli süper güçler sunar” dedi.

Örneğin, sincaplar insüline karşı tersine çevrilebilir bir direnç geliştirebilirler, bu da kış uykusuna girmeden önce hızlı bir şekilde kilo almalarına yardımcı olur, ancak bu direnç kış uykusu ilerledikçe azalır. Greg'e göre, bu anahtarın daha iyi anlaşılması, tip 2 diyabeti karakterize eden insülin direncinin tedavisinde yararlı olabilir.



BEYİN HASARINI ÖNLEMEK İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRMİŞLER

Kış uykusuna yatan hayvanlar ayrıca, kan akışındaki ani değişikliklerin neden olabileceği hasarlardan sinir sistemlerini korur.

Greg, “Uykudan uyandıklarında, beyinleri yeniden kanlanıyor, bu da normalde felç gibi büyük hasara neden olur, ancak bu hayvanlar bu hasarı önlemek için yöntemler geliştirmişler” diye açıklıyor. Kendisi ve meslektaşları, insanlarda ilgili genlerin etkinleştirilmesinin benzer faydalar sağlayabileceğine inanıyor.

Science dergisinde yayınlanan iki çalışmada, araştırma ekibi, kış uykusuyla ilişkili genleri kontrol eden temel kaldıraçları belirledi ve kış uykusuna yatan hayvanlarla yatmayanlar arasındaki farklılıkları gösterdi. Daha sonra, fareler üzerinde laboratuvar deneyleri yaptılar ve bu mekanizmaları ortadan kaldırdılar.

İNSANLAR İÇİN DE GEÇERLİ OLABİLİR

Çalışmaların yazarları, bu genlerin memeliler arasında önemli farklılıklar göstermediğinden, bulgularının insanlar için de geçerli olabileceğini belirtiyor.

Temel fark, bu genlerin etkinleştirilmesi ya da devre dışı bırakılmasının şekli ve zamanlamasında yatıyor. Ancak California Üniversitesi'nden fonksiyonel genomik uzmanı Joana Kelly, "İnsan DNA'sına aynı değişiklikleri yapmak o kadar basit değil” diyor.