İnsanlar ölümü konuşmak için buluşuyor. "Ölüm Kahvesi" akımı yayılıyor

Dünyanın farklı bölgelerinde insanlar, çay ve pasta eşliğinde bir araya gelerek ölüm üzerine konuşuyor. “Ölüm Kahvesi” olarak adlandırılan bu buluşmalar, ölüm konusunun daha az tabu haline gelmesini amaçlıyor.

2011 YILINDA LONDRA'DA BAŞLADI

Axios'a göre Ölüm Kahvesi konsepti 2011 yılında Londra’da ortaya çıktı. O tarihten bu yana hızla yayılan etkinlikler bugün dünyanın birçok yerinde düzenleniyor. Yalnızca ABD’de 11 binden fazla grup kayıtlı bulunuyor.

NASIL İŞLİYOR?

Katılımcılar önce kendilerini tanıtıyor ve neden bu buluşmaya geldiklerini paylaşıyor. Ardından sohbetler ölüm, fanilik ve defin seçenekleri gibi başlıklar etrafında şekilleniyor.

Katılımcılardan Aly Leija, bu buluşmaların “ölüm hakkında somut, gerçek ve dürüst bir konuşma ortamı” sunduğunu belirtiyor.

TERAPİ DEĞİL PAYLAŞIM ALANI

Ölüm Kahvesi'nin bir yas grubu ya da terapi seansı olmadığı özellikle vurgulanıyor. Aynı şekilde bu buluşmaların dini ya da spiritüel bir amacı olmadığı da ifade ediliyor.

Bir "ölüm danışmanı" olan Leija, ölüm üzerine konuşmanın insanlara hayatın değerini hatırlattığını söylüyor.

“İnsanlar ‘sadece bir kez yaşarsın’ der ama ben ‘sadece bir kez ölürsün, her gün yaşarsın’ demeyi tercih ediyorum.” diyen Leija, bu sohbetlerin yaşamı daha bilinçli sürdürmeye katkı sağladığını belirtiyor.