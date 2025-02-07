İnsanların bilinmeyen yeni akrabası: 1,4 milyon yıllık çene fosili

Arkeologlar tarafından 1949 yılında Güney Afrika’daki Swartkrans mağarasında keşfedilen 1,4 milyon yıllık çene fosili, bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Uzun süredir bu fosilin, Homo ergaster türüne ait olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni yapılan araştırmalar, fosilin aslında farklı bir türe ait olduğunu ortaya çıkardı.



FOSİL ÜZERİNDEKİ YENİ ANALİZLER



Son yapılan X ışını taramaları ve sanal 3D modelleme teknikleri sayesinde fosilin iç yapısı daha ayrıntılı şekilde incelendi. Bu yeni analizler, fosilin Homo ergaster türüne ait olmadığını, aksine Paranthropus cinsinin yeni bir türüne ait olduğunu ortaya koydu.



YENİ BİR TÜR: FINDIKKIRAN ADAM



Keşfedilen fosil, devasa diş yapısı ve büyük azı dişleri nedeniyle "fındıkkıran adam" olarak adlandırıldı. Araştırmacılar, bu fosilin Paranthropus capensis adlı yeni bir türü temsil ettiğini açıkladı. Diğer Paranthropus türlerinden (P. aethiopicus, P. boisei, P. robustus) farklı özelliklere sahip olduğu belirtilen fosilin diş yapısı, yeni türün tanımlanmasına olanak sağladı.



Yeni yapılan analizlere göre, Paranthropus capensis türü yaklaşık 2 milyon yıl önce Paranthropus robustus’tan ayrıldı. Bu durum, her iki türün de aynı dönemde Güney Afrika’da birlikte yaşamış olabileceğini ve farklı beslenme alışkanlıklarına sahip olduklarını gösteriyor.



Bilim insanları, Paranthropus capensis türüne ait daha fazla fosil örneği bulabilmek için mevcut fosil koleksiyonlarının yeniden gözden geçirilmesini istiyor. Özellikle Swartkrans’tan elde edilen fosiller arasında bu türe ait daha fazla örnek bulunduğu düşünülüyor.