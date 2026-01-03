İnsanlığın en eski atası bulunmuş olabilir

İnsanlık tarihinde, dört ayak üzerinde yürümekten iki ayak üzerinde dik durmaya geçen bilinmeyen bir ata yer alıyor. Yeni bir araştırmada bilim insanları, Afrika’da yaklaşık 7 milyon yıl önce yaşamış maymun benzeri bir canlının şimdiye kadarki en güçlü aday olduğunu savunuyor.

Araştırmacılar, Sahelanthropus tchadensis adlı türe ait kemiklerin yeniden analiz edilmesiyle, bu canlının maymuna benzediğini ancak kemik yapısının dört ayak yerine iki ayak üzerinde yürümeye uyumlu olduğunu belirledi.

BİLİNEN EN ESKİ HOMİNİD

Tür, şempanzelerle evrimsel ayrımdan sonra insan soyuna dahil olan bilinen en eski hominid olarak kabul ediliyor.

Çalışmanın başyazarı, New York University’de görev yapan Dr. Scott Williams, “Bulduğumuz özelliklere göre bu canlı, şempanze ya da bonoboya en çok benzeyen, iki ayaklı bir maymun gibi görünüyordu.” dedi. Şempanzeler kısa süreliğine dik yürüyebilse de genellikle parmak eklemleri üzerinde hareket ediyor.

“TÜM İNSANLIĞIN ATASI”

Tartışma, 2001 yılında Çad’daki Djurab Çölü’nde Sahelanthropus’a ait birkaç fosilin bulunmasıyla başlamıştı. Keşfi duyuran ekipten, Fransa’daki University of Poitiers’den Prof. Michel Brunet, canlının başını taşıma biçiminin dik yürüyüşe işaret ettiğini savunmuş ve türü “tüm insanlığın atası” olarak nitelemişti.

Ancak birçok bilim insanı bu görüşe temkinli yaklaştı. Alt vücuda ait yeterli kemik bulunmaması, Sahelanthropus’un nasıl hareket ettiğini kesin olarak ortaya koymayı zorlaştırdı. Daha sonra ortaya çıkan kısmi uyluk ve önkol kemikleri de tartışmayı sonlandıramadı.

UYLUK KEMİĞİNDEKİ ÇIKINTI DİKKAT ÇEKTİ

Son çalışmada Williams ve ekibi, uyluk ve önkol kemiklerini yeni tekniklerle yeniden inceledi. Boyut, oran ve üç boyutlu yüzey özelliklerini bilinen hominidler ve maymunlarla karşılaştırdı. Özellikle uyluk kemiğinde yer alan ve “femoral tüberkül” olarak adlandırılan bir çıkıntı dikkat çekti.

Williams, “Bu yapı vücuttaki en güçlü bağlardan birinin tutunma noktasıdır. Ayakta durduğumuzda sıkılaşır ve yürürken gövdenin geriye ya da yana düşmesini engeller. Bildiğim kadarıyla bu özellik yalnızca iki ayaklı hominidlerde görülüyor.” dedi.

DİK YÜRÜYÜŞLE İLİŞKİLENDİRİLEN ÖZELLİKLER

Analiz ayrıca, uyluk kemiğindeki doğal burulma, kalçayı dengede tutan ve yürümeye yardımcı olan kalça kasları gibi dik yürüyüşle ilişkilendirilen başka özellikleri de ortaya koydu.

Williams’a göre kanıtlar, insanlarla şempanzelerin ayrıldığı döneme yakın yaşayan ve en azından kısmen karada iki ayak üzerinde yürüyen, ancak hala ağaçları beslenme ve güvenlik için kullanan maymun benzeri bir canlıya işaret ediyor.