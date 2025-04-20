İnsanlık tarihinin en korkunç ölümü: Ateşten taht ile taç giyme töreni!

Tarihin başlangıcından itibaren çeşitli medeniyetlerde birbirinden acımasız idam yöntemleri kullanılmıştır.



Başının kesilmesi, asılması, dörde bölünmesi tarihteki en meşhur işkence örneklerinden bazılarıdır. Ancak tarihçiler, vahşetiyle dikkat çeken belirli bir infaz yöntemi tespit etti.

TARİHİN EN ACIMASIZ ÖLÜMÜ



György Dozsa isimli adamın ölümü, tarihin en kötü ya da en acımasız ölümü olarak gösteriliyor.



Dozsa, 1514 yılında Macaristan'da soylulara karşı köylü ayaklanmasına liderlik eden ve bu nedenle "köylü kral" unvanını kazanan Transilvanya'lı profesyonel bir askerdi.

İsyan başarısızlıkla sonuçlandı ve yakalandığında 44 yaşında olan Dozsa, korkunç bir sona maruz bırakıldı.

"KÖYLÜ KRAL" İÇİN TAÇ GİYDİRME TÖRENİ



Dozsa'nın devirmeyi planladığı soylular, sözde "köylü kral" için sahte bir taç giyme töreni düzenledi. Ancak onu normal bir koltuk yerine demir bir taht üzerine oturttular.



Daha sonra demir tahtı kızıl bir renk alana kadar ısıttılar. Aynı şekilde ısıtılmış demir bir aa ve taç da talihsiz adamın eline ve başına yerleştirildi.

BİR SAAT SÜREN İŞKENCE VE YAMYAMLIK



Bir saat süren işkencenin ardından hala hayatta olan ve kısmen kızartılmış olan Dozsa, işkencenin bir sonraki korkunç bölümü için tahttan indirildi. Önce kardeşi Gergely onun önünde vahşice idam edildi.



Daha sonra Dozsa, 10 gündür aç bırakılmış olan esir destekçilerinin yanına götürüldü ve onlara zorla etinin bir kısmı yedirildi. Yamyamlığa katılmayı reddedenler derhal idam ediliyordu.

AVRUPA TARİHİNİN EN VAHŞİ ÖLÜMÜ



Sonunda Dozsa öldürüldü ve kalıntıları dört parçaya bölünerek örnek teşkil etmesi için farklı şehirlere gönderildi.



ABD'deki Yale Üniversitesi'nde tarihçi olan Profesör Paul Freedman, bu ölümün Avrupa tarihine iz bırakan "şaşırtıcı derecede vahşi" bir idam şekli olduğunu söyledi.



Çeşitli yorumcular Dozsa'nın ölümünü tarihin en kötü veya en acımasız ölümü olarak tanımlıyor.

