İnsansı robot dokuz günde 560 kilometre yürüdü: 1,2 milyon adımlık dayanıklılık testi

İnsansı robotların kısa gösterilerde sergilediği hareketler kadar, aynı işi uzun süre tekrarlarken ne kadar dayanabildiği de önem kazanıyor. Figure AI’ın bu soruya yanıt arayan yeni deneyinde, üçüncü nesil robot olan Figure 03’ü koşu bandına çıkararak günler süren bir yürüyüş testine başladı.

Şirketin kurucusu Brett Adcock, robotun dokuz günlük yürüyüş boyunca yaklaşık 560 kilometre mesafe kaydettiğini açıkladı. Toplam adım sayısı ise 1,2 milyona ulaştı. Adcock’un paylaşımı sırasında test devam ediyordu.



AMAÇ DONANIMIN ZAYIF NOKTALARINI BULMAK

Adcock’a göre çalışma, robotu zorlayarak olası arızaları ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan bir yan projeydi.



Aynı hareketin tekrarlandığı kontrollü ortam, uzun süreli kullanımda donanımın nasıl davrandığını incelemek için kullanılıyor.



Görüntülerde robota bağlı bir güç kablosu bulunuyor. Figure’ın ayrı olarak yayımladığı batarya geliştirme bilgilerine göre F.03, 2,3 kWh kapasiteli bir batarya kullanıyor. Şirket, bu sistem için beş saatlik çalışma süresi ve 2 kW şarj desteği bildiriyor.