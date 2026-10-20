İnsansı robot dokuz günde 560 kilometre yürüdü: 1,2 milyon adımlık dayanıklılık testi
20.10.2026 06:13
Son Güncelleme: 20.10.2026 06:21
İnsansı robot koşu bandından 560 kilometrelik koşu testini gerçekleştirdi.
Figure AI, insansı robotunu günlerce koşu bandında yürüterek donanımının dayanıklılığını sınadı. Figure 03, dokuz günlük testte yaklaşık 560 kilometreye ve 1,2 milyon adıma ulaştı.
İnsansı robotların kısa gösterilerde sergilediği hareketler kadar, aynı işi uzun süre tekrarlarken ne kadar dayanabildiği de önem kazanıyor. Figure AI’ın bu soruya yanıt arayan yeni deneyinde, üçüncü nesil robot olan Figure 03’ü koşu bandına çıkararak günler süren bir yürüyüş testine başladı.
Şirketin kurucusu Brett Adcock, robotun dokuz günlük yürüyüş boyunca yaklaşık 560 kilometre mesafe kaydettiğini açıkladı. Toplam adım sayısı ise 1,2 milyona ulaştı. Adcock’un paylaşımı sırasında test devam ediyordu.
AMAÇ DONANIMIN ZAYIF NOKTALARINI BULMAK
Adcock’a göre çalışma, robotu zorlayarak olası arızaları ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan bir yan projeydi.
Aynı hareketin tekrarlandığı kontrollü ortam, uzun süreli kullanımda donanımın nasıl davrandığını incelemek için kullanılıyor.
Görüntülerde robota bağlı bir güç kablosu bulunuyor. Figure’ın ayrı olarak yayımladığı batarya geliştirme bilgilerine göre F.03, 2,3 kWh kapasiteli bir batarya kullanıyor. Şirket, bu sistem için beş saatlik çalışma süresi ve 2 kW şarj desteği bildiriyor.
Figure 03, ev işleriyle ticari uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirildi.
ELLERİNDE KAMERA, AYAKLARINDA ŞARJ BOBİNİ VAR
9 Ekim 2025’te tanıtılan Figure 03, ev işleriyle ticari uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirildi. Şirketin Helix adlı yapay zeka sistemiyle çalışan robotta, önceki nesle göre yenilenmiş kameralar ve dokunma sensörleri bulunuyor.
Avuç içlerindeki ek kameralar, robotun tuttuğu nesneyi yakından izlemesini sağlıyor. Parmak uçlarındaki sensörler ise yaklaşık üç gramlık ağırlığın oluşturduğu kuvveti algılayabiliyor.
Robotun ayaklarında kablosuz şarj bobinleri de yer alıyor. Uyumlu bir platformun üzerine çıktığında 2 kW güçle şarj olabilmesi, kullanım sırasında kendi kendine enerji takviyesi yapabilmesi için tasarlanmış.
Daha önce paketleme bandında test edilen robotlar için "insan seviyesinde performansa ulaşıldı" denilmişti.
200 SAATLİK ÇALIŞMA TESTİ DE UYGULANMIŞTI
Figure 3 insansı robot çok daha uzun süreli bir operasyonel gösterimde yine test edilmişti. Mayıs 2026'da şirket, Figure 03 robotlarını yaklaşık 200 saat boyunca paketleri ayıklamasını canlı yayınladı. Gösterim, sekiz saatlik vardiyalarla dokuz güne uzadı. 8 saatlik vardiyası dolan robot diğer robota görevini devretti.
Raporlara göre, robotlar canlı yayın sırasında toplamda 249 bin 560 paketi ayıkladı.
BMW FABRİKASINDAKİ DENEYİM YENİ NESLE AKTARILDI
Figure’ın dayanıklılık çalışmaları, önceki robotlarından elde edilen saha verilerine de dayanıyor. Şirket, Figure 02’nin BMW’nin Spartanburg fabrikasında sac parçaların taşınması ve yerleştirilmesinde çalıştığını, 1.250 saatin üzerinde çalışma süresine ulaştığını ve 30 binden fazla X3’ün üretimine katkı sağladığını açıklamıştı.
Bu kullanım sırasında ön kol ve bilek bölgesinde edinilen deneyim, Figure 03’ün tasarımına yansıtıldı. Şirket, yeni nesilde bilek elektroniğini yeniden düzenleyerek bazı devre kartlarını ve hareketli kablolamayı kaldırdığını belirtiyor.