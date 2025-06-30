İnsansı robot futbol turnuvası kaosa dönüştü

Dört takımın yer aldığı turnuvada robotlar, 3’e 3 formatında karşılaştı. Maç boyunca hiçbir insandan müdahale alınmadan, yalnızca hakemin sınırlı uyarılarıyla oyun devam etti. Robotlar, sahip oldukları gelişmiş görsel sensörler sayesinde topu ve diğer oyuncuları ayırt ederek kendi stratejilerini uygulamaya çalıştı.



Ancak sahada sık sık yaşanan çarpışmalar ve dengesiz hareketler sonucu pek çok robot yere düştü. Bazı robotlar, adeta bir futbolcunun sedyeyle taşınmasına benzer şekilde saha kenarına alınarak oyundan çıkarıldı.



Turnuva, Pekin’de düzenlenecek Dünya Humanoid Robot Oyunları’nın bir ön gösterimi niteliğinde gerçekleştirildi. Organizatörler, bu tür müsabakaların insansı robot teknolojilerinin gelişimi açısından önemli bir test alanı olduğunu belirtti.