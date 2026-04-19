İnsansı robotlar koşu rekorunu 7 dakika farkla kırdı
19.04.2026 10:33
Unitree G1 adlı insansı robot
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen “Pekin İnsansı Robot Yarı Maratonu”nda önemli bir eşik aşıldı. İnsansı robotlar yarı maraton dünya rekorunu kırdı.
Çinli insansı robot, 21.1 kilometrelik yarı maraton parkurunu 50 dakika 26 saniyelik dereceyle tamamlayarak yarışın birincisi oldu. Robotlar bu rekorla hem erkekler hem de kadınlar kategorisindeki mevcut dünya rekorlarını fark atarak geride bıraktılar.
Yarışta aynı modeldeki diğer iki robot ise 50 dakika 56 saniye ve 53 dakika 1 saniyelik derecelerle kürsünün diğer basamaklarını işgal etti. Bu sonuçlarla robotlar, Ugandalı atlet Jacob Kiplimo'nun Mart 2026'da Lisbon'da elde ettiği 57 dakika 20 saniyelik erkekler dünya rekoru ve Etiyopyalı Letesenbet Gidey'in 1 saat 2 dakika 52 saniyelik kadınlar rekorunu geride bırakmış oldu.
Bir yıl süren geliştirme aşamasının ardından yarışa katılan kazanan robotun, elit koşucuları taklit etmek için 90-95 cm uzunluğunda bacaklara ve akıllı telefonlarda kullanılan sıvı soğutma teknolojisine sahip olduğu açıklandı.
Yarı maratona katılan Booster isimli insansı robot
Bu yıl ikinci kez düzenlenen organizasyona teknoloji şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve robot kulüplerinden toplam 105 insansı robot katıldı. Geçen yılki ilk yarışta "Tiangong Ultra" adlı robot parkuru 2 saat 40 dakika 42 saniyede tamamlamış ve pek çok robot denge sorunları yaşayarak parkurda hasar görmüştü. Bu yıl ise robotların büyük bölümü hem hız hem de koordinasyon açısından büyük gelişim gösterirken, katılımcıların yaklaşık yarısı uzaktan kumanda yerine otonom navigasyon sistemlerini kullanarak zorlu parkurda 12 bin insan koşucuyla paralel hatlarda yarıştı.
Elf ve Agibot adlı robotlar maratona katılıyor
Uzmanlar, insansı robotların afet kurtarma operasyonlarından zehirli atık temizlemeye, akıllı imalattan yaşlı bakımına dek çok sayıda alanda yardımcı olabileceğini öngörüyor.