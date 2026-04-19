İnsansı robotlar koşu rekorunu 7 dakika farkla kırdı

Çinli insansı robot , 21.1 kilometrelik yarı maraton parkurunu 50 dakika 26 saniyelik dereceyle tamamlayarak yarışın birincisi oldu. Robotlar bu rekorla hem erkekler hem de kadınlar kategorisindeki mevcut dünya rekorlarını fark atarak geride bıraktılar.

Yarışta aynı modeldeki diğer iki robot ise 50 dakika 56 saniye ve 53 dakika 1 saniyelik derecelerle kürsünün diğer basamaklarını işgal etti. Bu sonuçlarla robotlar, Ugandalı atlet Jacob Kiplimo'nun Mart 2026'da Lisbon'da elde ettiği 57 dakika 20 saniyelik erkekler dünya rekoru ve Etiyopyalı Letesenbet Gidey'in 1 saat 2 dakika 52 saniyelik kadınlar rekorunu geride bırakmış oldu.

Bir yıl süren geliştirme aşamasının ardından yarışa katılan kazanan robotun, elit koşucuları taklit etmek için 90-95 cm uzunluğunda bacaklara ve akıllı telefonlarda kullanılan sıvı soğutma teknolojisine sahip olduğu açıklandı.