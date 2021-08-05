Instagram, altın madalyalı atlet Elaine Thompson-Herah'ı engelledi

2020 Tokyo Olimpiyatları’da 100 metre ve 200 metre koşu alanlarda iki altın madalya kazanan Jamaikalı atlet Elaine Thompson-Herah, sosyal medya platformu Instagram tarafından engellendi. Facebook, kararın yanlış olduğunu kabul etti. Thompson-Herah’ın kendisinin içinde yer aldığı videoları izinsiz olarak paylaştığı açıklandı.

ntv.com.tr 05.08.2021 - 14:57

Instagram, altın madalyalı atlet Elaine Thompson-Herah'ı engelledi

İlişkili Haberler

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz NTV'de

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz NTV'de

Tokyo Olimpiyatları'nda beklenmedik atlayış

Tokyo Olimpiyatları'nda beklenmedik atlayış

Sosyal medya devi Facebook, altın madalyalı kısa mesafe koşucusu Elaine Thompson-Herah'ın yanlışlıkla Instagram'da engellendiğini doğruladı.

Dünyanın en hızlı kadını olan Thompson-Herah, Tokyo Olimpiyatları esnasında 100 metre ve 200 metre koşularındayken çekilen videoları, Instagram hesabından paylaştığı için engelleNdi. 

29 yaşındaki sporcu, birkaç saat sonra Instagram hesabına yeniden erişim sağladı. Bununla birlikte, olimpiyat oyunlarından içerik paylaşma konusunda  katı telif hakkı kısıtlamaları bulunuyor. Thompson-Herah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "hakkının olmadığı" videolar paylaştığı için hesabına erişiminin engellendiğini söyledi.

FACEBOOK: HESABIN ASKIYA ALINMASI YANLIŞ BİR KARAR

Ancak, Facebook'un bir sözcüsü  Reuters haber ajansına, içeriğin kaldırılırken Thompson-Herah’ın hesabının askıya alınmasının yanlış bir uygulama olduğunu söyledi.

OLİMPİYAT OYUNLARINA DAİR İÇERİKLER SADEEE BAZI YAYINCILAR TARAFINDAN PAYLAŞILABİLİYOR

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yönergeleri, sporcuların etkinliğinin veya madalya töreninin ses ve videosunu içeren Olimpiyat Oyunları içeriği yayınlamamalarını zorunlu kılıyor. Bunun nedeni ise  belirli sayıda yayıncının oyunları  yayınlamak için münhasır haklara sahip olması. Bu haklar sosyal medyada içeriklerin dağıtımını da kapsıyor.  

Ancak IOC, Reuters'e, sporcuların bu yayıncılar tarafından hesaplarında yayınlanan "içeriği paylaşmaya davet edildiğini" söyledi. Ancak, Bu kuralları ihlal eden her türlü içeriklerin derhal kaldırılması gerekiyor. Thompson-Herah’ın yayınladığı görüntülerin nereden geldiği ise belli değil.

IOC, YAYIN HAKLARI İÇİN 4 MİLYAR DOLARDAN FAZLA ALACAK

IOC, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları ve Tokyo Oyunlarını içeren dönem için, yayın haklarından 4 milyar dolardan fazla bir para alacak.. Paranın büyük kısmının Oyunlara, sporu ve sporcuları desteklemeye ayrıldığı belirtildi. 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde kadınlar 200 metrede altın madalyanın sahibi Jamaikalı sporcu Elaine Thompson-Herah oldu.

Öte yandan, Tokyo 2020'de kadınlar 100 metrede 33 yıllık olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzanan Thompson-Herah, 200 metrede de aynı başarıya ulaştı. Sporcu, 21.53'lük derecesiyle, Florence Griffith-Joyner'ın uzun süredir devam eden dünya rekorunun sadece 0,19 saniye gerisinde kaldı.

Thompson-Herah, yarın 4x100 metre bayrak yarışı finalinde yarışacak.

YANGIN BÖLGELERİNDE YAĞIŞ NE ZAMAN?

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...