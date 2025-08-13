Instagram'ın "harita" özelliği tepki çekti: Çocuklar risk altında

Instagram'da 6 Ağustos’ta sürpriz bir şekilde kullanıma sunulan Harita özelliği, kullanıcıların konumlarını uygulama üzerinden paylaşmasına olanak tanıyor.

ABD genelinde 37 eyaletin başsavcısı ise, özelliğin özellikle reşit olmayan kullanıcılar için tehlike oluşturabileceğini vurguladı. New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez öncülüğünde yazılan mektupta, Meta’dan acil önlemler alınması talep edildi.

Savcılar, Meta'dan özelliğin reşit olmayanlarda tamamen devre dışı bırakılması ve kullanıcıların konum verilerinin nasıl kullanılacağı konusunda net bilgilendirilme talebinde bulundu.

"ÇOCUKLAR HEDEF HALİNE GELEBİLİR"

Mektupta, “Sınırsız konum paylaşımı, çocukların cinsel istismara uğrayabilecekleri gerçek dünya hedefleri haline gelmesini kolaylaştırabilir” uyarısı yapıldı.

Instagram CEO’su Adam Mosseri, özelliğin kullanıcıların iki kez onay vermesiyle aktif hale geldiğini belirterek kullanıcıların özellikle ilgili karışıklık yaşadığını söyledi. Ancak çok sayıda kullanıcı ise, arkadaşlarının konumlarını ekran görüntüsü alıp paylaştığını ve özelliği kapatmaya çalışırken zorlandıklarını belirtti.

META'DAN "KAPATILABİLİR" SAVUNMASI

Meta sözcüsü Andy Stone da, Harita özelliğinin varsayılan olarak kapalı olduğunu, kullanıcıların istedikleri zaman devre dışı bırakabileceğini ve ebeveynlerin çocuklarının konum paylaşımını kontrol edebileceğini açıkladı. Ancak eyalet savcıları, kullanıcıların özelliği kolayca kapatabilmesi için basit bir çözüm talep etti.

KONGRE'DE DE TARTIŞMA YARATTI

Harita özelliği, Kongre’de de tartışma yarattı. Senatörler Marsha Blackburn ve Richard Blumenthal, Zuckerberg’e Harita özelliğinin kaldırılması çağrısında bulundu.



Meta, geçmişte çocukları korumada yaşadığı ihlaller ve açılan davalar nedeniyle ek baskı altında. New Mexico eyaleti, daha önce Meta’ya çocukları cinsel içerik ve taciz mesajlarına maruz bırakmakla ilgili dava açmıştı.