İnternet üzerinden satılan eko-prizler için uyarı

Bir araştırma, yasadışı ve potansiyel olarak tehlikeli sahte “enerji tasarruflu” prizlerin internet üzerinden satıldığını ortaya çıkardı.

Skynews'ün bildirdiğine göre "eko-prizler" İngiltere'de birkaç kez geri çağrıldı, ancak hala yaygın olarak satıldıkları anlaşıldı.

Which? adlı internet sitesi, tüketici şampiyonu bir dizi ürünü test etti ve eko yeteneklerine dair hiçbir kanıt bulamadı.

Prizler, ev aletlerinin performansını optimize etmek için voltajı dengeleyerek ve elektrik akımını dengeleyerek müşterilerin elektrik faturalarında tasarruf sağladığını iddia ediyor.

Ancak Which? AliExpress, Amazon, eBay, Shein, Temu ve TikTok Shop'tan satın alınan cihazlardan 8'ini test etti ve bunların temel güvenlik standartlarını karşılamadığını, yani yasadışı ve potansiyel olarak tehlikeli olduklarını tespit etti.

