İnterneti sarsan elbise 10 yaşında: Renk tartışması yıllardır devam ediyor

Bundan tam 10 yıl önce Tumblr'da paylaşılan bir elbise fotoğrafı dünyayı ikiye böldü. İngiliz perakendeci Roman Originals tarafından üretilen 50 sterlinlik giysi, sadece 24 saat içinde viral hale geldi. Sosyal medyada milyonlarca insan, elbisenin gerçek renginin altın-beyaz mı yoksa siyah- mavi mi olduğu konusunda tartışmalara girdi.

Kanye West, Justin Bieber ve Taylor Swift gibi ünlü isimlerin de katıldığı bu tartışma, "İnterneti Parçalayan Elbise" olarak adlandırıldı. Şimdi, üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, bu sansasyon hala sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratıyor.



Roman Originals, "Dünya, elbisenin siyah-mavi mi yoksa beyaz-altın mı olduğu konusunda fikir ayrılığına düştü. Bu olgu, insan renk algısındaki farklılıkları gözler önüne serdi" açıklamasında bulundu.



Elbise, Chester yakınlarındaki Cheshire Oaks Designer Outlet'te satışa sunulmuştu ve Lancashire'da yaşayan sosyal hizmet görevlisi Cecilia Bleasdale tarafından fotoğraflandı. Düğün hazırlıkları için satın alınan elbise, kızı Grace tarafından beyaz ve altın olarak algılandı, bu da aralarında bir anlaşmazlık doğurdu. Grace, fotoğrafı Facebook’ta paylaşarak, elbisenin rengi konusunda daha geniş bir tartışma başlattı.



26 Şubat'ta Caitlin McNeill'in Tumblr'da paylaştığı fotoğraf, binlerce yorum alarak viral oldu.



Araştırmalar, renk algısının bireyler arasında değişiklik gösterdiğini ortaya koyuyor. 2017'de yapılan bir çalışma, insanların vücut saatlerinin ve uyku alışkanlıklarının renk algısını etkileyebileceğini gösterdi. Güneş ışığında daha fazla zaman geçirenlerin elbiseyi beyaz ve altın, yapay ışık altında kalanların ise siyah ve mavi olarak algılama eğiliminde olduğu belirtildi.



Liverpool Üniversitesi’nden Dr. Paul Knox, "Renk, dünyada var olan bir şey değil; beynimizde oluşturduğumuz bir kavram" dedi.

