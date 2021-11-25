Interpol Başkanlığı'na BAE'den Ahmed Nasser Al Raisi seçildi

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanlığına Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasser Al Raisi'nin seçildiği bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.11.2021 - 12:07

Interpol Başkanlığı'na BAE'den Ahmed Nasser Al Raisi seçildi

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İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'nın 3. gününde yeni genel başkan ve icra kurulu üyelerinin seçimine başlandı.

Yapılan oylama sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi, Interpol'ün yeni başkanı seçildi.

Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Al Raisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği kaydedildi.

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