Interpol Başkanlığı'na BAE'den Ahmed Nasser Al Raisi seçildi

İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı'nın 3. gününde yeni genel başkan ve icra kurulu üyelerinin seçimine başlandı.



Yapılan oylama sonucu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi, Interpol'ün yeni başkanı seçildi.



Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Al Raisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği kaydedildi.



Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi