Interpol'ün yeni başkanı Fransız Lucas Philippe oldu

Fransız polis teşkilatında üst düzey bir isim olan Lucas Philippe, Fas’ta düzenlenen 93. Interpol Genel Kurulu’nda perşembe günü yapılan oylamada Interpol Başkanlığına seçildi. Kurum, açıklamayı X hesabı üzerinden duyurdu.

Philippe, Avrupa’da hakkında işkence suçlamaları bulunan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Ahmed Nasser al-Raisi’nin yerine geçti. Interpol başkanlığı dört yılda bir el değiştiriyor ve görevin büyük kısmı sembolik nitelik taşıyor.

84 OYLA SEÇİLDİ

53 yaşındaki Philippe, Fransız polis genel müdürüne bağlı olarak Avrupa ve uluslararası ilişkilerden sorumlu danışman olarak görev yapıyor. Oylamada 84 oy alarak birinci oldu. 60 oy alan Türkiye adayı Mustafa Serkan Sabanca ikinci sırada yer aldı.

Fas’ın resmi haber ajansı MAP’e göre Namibya’dan Anne-Marie Nainda 12, Etiyopya’dan Demelash Gebremicheal Weldeyes ise 8 oyda kaldı.

Adaylık sürecinde Philippe, “Hedefim açık: Kurumun kolektif güvenlik için küresel bir referans noktası olma rolünü pekiştirmek.” açıklamasını yapmıştı.

GÜNLÜK İŞLEYİŞ LYON'DAKİ GENEL SEKRETERDE

Interpol Başkanının görevi genel kurula başkanlık etmekle sınırlı. Kurumun Lyon’daki merkezinde günlük operasyonları ise 2024’te beş yıllığına seçilen Brezilyalı Valdecy Urquiza yürütüyor.

Interpol’de geçmişte de tartışmalı başkanlar görev yaptı. 2016’da göreve gelen Çinli siyasetçi Meng Hongwei, iki yıl sonra Lyon’daki merkezden “kaybolmuş”, daha sonra Pekin tarafından ülkesine dönüp yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklandığı açıklanmıştı. Meng, 2020’de 13,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.