İntihar dronları Suriye güvenlik yetkililerine teslim edildi

Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Kırdaha ilçesinde, ileri gelenler ve toplumsal barış komitesi üyeleriyle gerçekleştirilen toplantının ardından ilçe halkı onlarca intihar dronunu genel güvenlik idaresine teslim etti.



Suriye İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kırdaha'da düzenlenen toplantıya ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, bu adımın toplumsal barış ve güven ortamının güçlenmesine katkı sağladığı vurgulanırken, benzer girişimlerin ülkenin farklı bölgelerinde de sürdüğü kaydedildi.