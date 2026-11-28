Kanada 'da çevrim içi platformlar üzerinden intihar amacıyla kullanılan ölümcül kimyasallar satan 61 yaşındaki Kenneth Law'un yargılandığı davada savcılık ceza talebini açıkladı.

Savcı Katie Doherty, dün görülen duruşmada, Law'un tutuklulukta geçirdiği süre düşülerek 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Kararın 26 Şubat'ta açıklanacağı bildirildi.

Eski bir aşçı olan Law, Kanada'da 14 kişinin intiharına yardım etmekten suçlu bulundu. Sanık ayrıca dünya genelinde yüzlerce "intihar paketi" sattığını da kabul etti.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre savcılık, Law hakkındaki doğrudan cinayet suçlamalarını delil yetersizliği nedeniyle düşürerek sanığın daha hafif suçlamaları kabul etmesi yönünde bir uzlaşmaya vardı.

Kurbanların aileleri ve yakınları bu karara tepki gösterirken savcılık makamı, uygulanacak cezanın yine de caydırıcı ve ağır olacağını savundu.

KURBANLAR İNTERNETTEKİ FORUMLARDAN SEÇİLDİ

Mahkemeye sunulan belgelere göre Law, sahte kimliklerle internetteki intihar forumlarına girerek hayatına son vermeyi düşünen kişileri tespit etti.

Bu kişileri kendi kurduğu çevrim içi mağazalara yönlendiren Law, et koruyucu olarak bilinen sodyum nitriti ölümcül dozlarda paketleyerek sattı.

Kanadalı savcılar, Law'un zehir sattığı kişilerin büyük bölümünün hayatının başındaki gençler ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele eden savunmasız bireyler olduğuna dikkat çekti. Savcı Doherty, kurbanların bu durumunun davada çok önemli bir ağırlaştırıcı neden teşkil ettiğini belirtti.

Hukuk sisteminde ceza belirlenirken emsal vakaların dikkate alındığını hatırlatan Doherty, Law'un eylemleriyle uzaktan dahi olsa benzerlik taşıyan hiçbir emsal bulunmadığını kaydetti.