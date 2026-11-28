İntihar etmek isteyenler için "zehir marketi" kurmuştu. Savcılık 25 yıl hapis istedi
28.11.2026 09:22
Kanada'da internet üzerinden ölümcül maddeler satarak insanların intiharına yardım eden Kenneth Law hakkında savcılık 25 yıl hapis cezası talep etti.
Kanada'da çevrim içi platformlar üzerinden intihar amacıyla kullanılan ölümcül kimyasallar satan 61 yaşındaki Kenneth Law'un yargılandığı davada savcılık ceza talebini açıkladı.
Savcı Katie Doherty, dün görülen duruşmada, Law'un tutuklulukta geçirdiği süre düşülerek 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Kararın 26 Şubat'ta açıklanacağı bildirildi.
Eski bir aşçı olan Law, Kanada'da 14 kişinin intiharına yardım etmekten suçlu bulundu. Sanık ayrıca dünya genelinde yüzlerce "intihar paketi" sattığını da kabul etti.
Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre savcılık, Law hakkındaki doğrudan cinayet suçlamalarını delil yetersizliği nedeniyle düşürerek sanığın daha hafif suçlamaları kabul etmesi yönünde bir uzlaşmaya vardı.
Kurbanların aileleri ve yakınları bu karara tepki gösterirken savcılık makamı, uygulanacak cezanın yine de caydırıcı ve ağır olacağını savundu.
KURBANLAR İNTERNETTEKİ FORUMLARDAN SEÇİLDİ
Mahkemeye sunulan belgelere göre Law, sahte kimliklerle internetteki intihar forumlarına girerek hayatına son vermeyi düşünen kişileri tespit etti.
Bu kişileri kendi kurduğu çevrim içi mağazalara yönlendiren Law, et koruyucu olarak bilinen sodyum nitriti ölümcül dozlarda paketleyerek sattı.
Kanadalı savcılar, Law'un zehir sattığı kişilerin büyük bölümünün hayatının başındaki gençler ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele eden savunmasız bireyler olduğuna dikkat çekti. Savcı Doherty, kurbanların bu durumunun davada çok önemli bir ağırlaştırıcı neden teşkil ettiğini belirtti.
Hukuk sisteminde ceza belirlenirken emsal vakaların dikkate alındığını hatırlatan Doherty, Law'un eylemleriyle uzaktan dahi olsa benzerlik taşıyan hiçbir emsal bulunmadığını kaydetti.
Kurbanların aileleri ve yakınları bu karara tepki gösterirken savcılık makamı, uygulanacak cezanın yine de caydırıcı ve ağır olacağını savundu.
41 ÜLKEYE UZANAN ÖLÜM AĞI
Law'un tutuklanmasıyla birlikte faaliyetlerinin küresel boyutu da gün yüzüne çıktı.
Savunma ve savcılık makamlarının üzerinde uzlaştığı olgulara göre Law, aralarında Çin, Fransa ve Brezilya'nın da bulunduğu en az 41 ülkedeki kişilere bu maddeleri gönderdi.
Soruşturma verileri, sanığın yalnızca Birleşik Krallık'a 330 paket yolladığını ve Kanada savcılık makamlarına göre bu ülkede 79 kişinin ölümüyle Law arasında bağlantı tespit edildiğini gösteriyor.
Duruşmada söz alan 61 yaşındaki Law, davranışlarının kesin bir dille yanlış olduğunu anladığını, yargı sürecinin kendisini değiştirdiğini ileri sürerek pişmanlık duyduğunu ifade etti.
Sanığın avukatları ise talep edilen cezanın müvekkillerinin yaşı itibarıyla fiilen ömür boyu hapse denk geleceğini savunarak 25 yıllık talebe karşı çıktı.
AİLELERDEN TEPKİ
Law'un intiharına yardım ettiğini kabul ettiği kurbanlardan biri olan 21 yaşındaki Stephen Mitchell Jr.'ın babası da cuma günü duruşmadaydı.
Toronto'nun hemen kuzeyindeki Newmarket'te bulunan adliye binası çıkışında gazetecilere konuşan Stephen Mitchell Sr., davanın eşi benzeri olmadığını vurguladı.
AFP'ye konuşan Mitchell, "İşin özünde bu durum, benim oğlum gibi savunmasız durumdaki çocuklara ölümcül bir ürün satılmasıdır. Bunun yanlış olduğu açıktır. Bu topluma zarar veriyor ve buna bir son verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.