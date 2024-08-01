İntikam yemini etmişlerdi: Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

Lübnan-İsrail hattındaki gerilim, İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından tırmanıyor.

İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin detay verilmezken, sosyal medyada Celile'nin batısındaki bir bölgede İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.



Bölgede hava savunma sisteminin roketleri imhası sırasında oluşan patlama sesleri duyulurken, resmi makamlardan can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.



HİZBULLAH SALDIRIYI ÜSTLENDİ



Öte yandan Hizbullah, resmi Telegram hesabından bir açıklama yayımlayarak saldırıyı üstlendi.



Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şemaa beldesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak onlarca katyuşa roketinin ateşlendiği kaydedildi. Ayrıca İsrail'in yasa dışı Matzuva yerleşim biriminin de hedef alındığı belirtildi.



Lübnan basını ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Ayta eş-Şaab beldelerine topçu saldırısı düzenlediğini yazdı.



Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait hava araçlarının öğleden sonra Lübnan'ın sınır hattında yer alan Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldığını bildirmişti.



Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda Suriyeli dört sivilin hayatını kaybettiği ve beş Lübnanlı sivilin yaralandığı ifade edilmişti.



HİZBULLAH İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail saldırısında öldürülen Fuad Şükür'ün cenaze töreninde yaptığı konuşmada, İsrail ile savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini söylemişti.

"İsrail kırmızı çizgileri aşsa bile tek çözüm Gazze'de savaşın sona ermesi" diyen Nasrallah, İsrail'e yanıt verileceğini duyurmuştu.



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesine "kesinlikle" yanıt verileceğini söyleyen Nasrallah, "Düşmanın cevabımızı beklemesi gerektiği konusunda tartışmaya yer yok" ifadelerini kullandı.



Hizbullah lideri Nasrallah intikam vurgusunu bir kez daha tekrarlayarak, grubun Haniye'nin öldürüldüğü saldırıya "gerçek ve çalışılmış bir yanıt" aradığını söyledi.

