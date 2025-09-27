iPhone 17 almak istedi, mühürlü kutudan taş çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin El Ayn kentinde yeni çıkan iPhone 17’yi almak isteyen Ahmed Saeed, hayatının şokunu yaşadı.

Saeed, perşembe akşamı bir cep telefonu mağazasından orijinal görünümlü, mühürlü iPhone 17 kutusu satın aldı. Ancak eve gelip kutuyu açtığında, içinden telefon yerine küçük taşlar çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gazete Gulf Today'in haberine göre, Saeed, “İnanamadım. Kutu mühürlüydü ve gerçek gibiydi; bunu hayal etmek imkansızdı” dedi.

Olayın ardından mağazaya dönen Saeed, satıcının da şaşkınlık yaşadığını söyledi. Satış elemanı, ürünün yetkili Apple satıcısından alınmadığını kabul etti ancak dolandırıcılıktan haberi olmadığını savundu. Saeed, para iadesi alarak mağazadan ayrıldı.

Yetkililer, vatandaşlara yalnızca sertifikalı satış noktalarından alışveriş yapmaları çağrısını yineledi.

Saeed ise tüketicilere, “Mağazadan çıkmadan cihazınızı mutlaka kontrol edin. Benim yaşadığım herkesin başına gelebilir” uyarısında bulundu.