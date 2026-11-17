Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce ve IKEA gibi dünyanın en çok ziyaret edilen bazı web siteleri, kripto para çalmak ve iPhone kullanıcılarını hedef almak amacıyla ele geçirildi.

Güvenlik araştırmacısı Scott Helme, saldırıda web sitesi optimizasyon platformu Optimizely üzerinden çeşitli sektörlerden 178 kuruluşun ziyaretçilerinin hedef alındığını söyledi.

Yerleştirilen kötü amaçlı J avaScript kodları, kripto para ödeme adreslerini saldırganın cüzdanıyla değiştirmeye ve kullanıcıların girdiği kredi kartı numaralarını kopyalamaya çalıştı.

Kodlar ayrıca çerezleri ve ekran görüntülerini çalmayı, iOS cihazlara ise istismar kodu yerleştirmeyi amaçladı.

Siber güvenlik şirketi HudsonRock da bu sitelerin ziyaretçilerine kötü amaçlı kod gönderdiğine dair kanıtlar bulduğunu açıkladı.

ŞİRKETLER ÖNLEM ALMAYA BAŞLADI

Reuters ajansının haberine göre Salesforce, Optimizely komut dosyalarındaki yetkisiz değişiklikleri araştırdığını ve önlem olarak bunları devre dışı bıraktığını duyurdu.

Equifax da konuyu incelediğini, Optimizely kullanımını durdurduğunu ve sistemlerinin ele geçirildiğine dair bir kanıt bulamadığını belirtti.

IKEA ise dijital hizmetleri ve müşterileri üzerinde olası bir etki olup olmadığını belirlemeye çalıştığını ifade etti.