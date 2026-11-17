iPhone kullanıcılarını hedef aldılar. Zararlı kod 178 siteye sızdı
17.11.2026 11:59
Aralarında Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce ve IKEA'nın da yer aldığı 178 kuruluşun internet sitesi, kripto para çalmak ve iPhone cihazlara casus yazılım bulaştırmak amacıyla hedef alındı.
Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce ve IKEA gibi dünyanın en çok ziyaret edilen bazı web siteleri, kripto para çalmak ve iPhone kullanıcılarını hedef almak amacıyla ele geçirildi.
Güvenlik araştırmacısı Scott Helme, saldırıda web sitesi optimizasyon platformu Optimizely üzerinden çeşitli sektörlerden 178 kuruluşun ziyaretçilerinin hedef alındığını söyledi.
Yerleştirilen kötü amaçlı J avaScript kodları, kripto para ödeme adreslerini saldırganın cüzdanıyla değiştirmeye ve kullanıcıların girdiği kredi kartı numaralarını kopyalamaya çalıştı.
Kodlar ayrıca çerezleri ve ekran görüntülerini çalmayı, iOS cihazlara ise istismar kodu yerleştirmeyi amaçladı.
Siber güvenlik şirketi HudsonRock da bu sitelerin ziyaretçilerine kötü amaçlı kod gönderdiğine dair kanıtlar bulduğunu açıkladı.
ŞİRKETLER ÖNLEM ALMAYA BAŞLADI
Reuters ajansının haberine göre Salesforce, Optimizely komut dosyalarındaki yetkisiz değişiklikleri araştırdığını ve önlem olarak bunları devre dışı bıraktığını duyurdu.
Equifax da konuyu incelediğini, Optimizely kullanımını durdurduğunu ve sistemlerinin ele geçirildiğine dair bir kanıt bulamadığını belirtti.
IKEA ise dijital hizmetleri ve müşterileri üzerinde olası bir etki olup olmadığını belirlemeye çalıştığını ifade etti.
GEÇEN AY DA BENZER BİR SALDIRI YAŞANMIŞTI
Aynı araştırmacı Scott Helme, geçen ay da "DeadTag" adı verilen benzer bir saldırı dalgasını ortaya çıkarmıştı.
O saldırıda saldırganlar, 6 bin 600'den fazla meşru web sitesinin unutulmuş ve süresi dolmuş eski reklam veya analiz alan adlarını satın almıştı.
Saldırganlar bu yolla iPhone kullanıcılarına kripto cüzdan hırsızı casus yazılımlar olan Coruna ve DarkSword istismar kitlerini bulaştırmaya çalışmıştı.
Modern web sitelerinin analiz, reklam ve A/B testi gibi işlemler için dış kaynaklı JavaScript kütüphanelerine bağımlı olması, saldırganlara tek bir noktadan yüzlerce büyük şirketin ziyaretçisine ulaşma imkanı tanıyor.