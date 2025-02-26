iPhone telefona "ırkçı" deyince "Trump" yazıyor! Apple'dan açıklama

Apple sözcüsü, Phone'lardaki sesi metne dönüştürme modeliyle ilgili bir sorun üzerinde çalıştıklarını açıkladı.



Sözcü, "ırkçı" kelimesi söylendiğinde kısa süreliğine "Trump" kelimesini gösteren hataya ilişkin bir düzeltme uygulayacaklarını belirtti.



Şirket, aksaklığın sesin ilk işleme aşamasında meydana geldiğini belirterek konuşma tanıma modellerinin hedef kelimeyi düzeltmeden önce benzer seslere sahip kelimeleri kısa süreliğine gösterebildiğini kaydetti.