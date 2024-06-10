İptal edilen mezuniyet töreni yarım asır sonra yapıldı

ABD'de 50 yıl önce şiddetli yağış ve hortum uyarsı sebebiyle ertelenen bir lise mezuniyet töreni, yarım asır sonra gerçekleşti. Oklahoma eyaletinin Moore kentindeki 1974 mezunları nihayet diplomalarına kavuştu.

İptal edilen mezuniyet töreni yarım asır sonra yapıldı

'nin Oklahoma Moore kentindeki 50 yıl once bir kasırga uyarısı nedeniyle mezuniyet töreninin aniden iptal edilmesinden ardından  1974 mezunları nihayet diplomalarını almak üzere sahneye çıktı.

Cumartesi günü mezunlar mavi kep ve cübbe giyerek
gençliklerinin akademik başarılarını kutlama fırsatı buldular.

Mezuniyet törenine katılan bir kişi "Torunlarımız bizim mezun olduğumuzu görecek" ifadelerini kullandı.

23 Mayıs 1974’te lise son sınıf öğrencileri, mezuniyet törenleri için futbol stadyumundaki yerlerini almışlardı ancak havanın kararması ile okul müdürü mezunlara ve ailelerine acilen sığınacak bir yer aramalarını tavsiye etmişti.

200 MEZUN DİPLOMALARINI ALDI

O günden sonra defalarca resmi bir tören yapmak isteyen 1974 mezunlarının töreni 50 yıl sonra gerçekleşti. 

Yaklaşık 200 mezun, resmen diplomalarını aldı.

Mezuniyet töreninin iptal edildiği yıl  Moore’da olmadı, ancak zaman içerisinde ölümcül fırtınalara maruz kaldı. 1999 yılında saatte 480 km üzerinde esen hortum, şehri alt üst etti ve 36 kişinin ölümüne neden oldu.

2013 yılında ise meydana gelen başka bir hortum sonucu 91 kişi hayatını kaybetti.

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