Irak 43 İranlı mahkumu iade etti

İran, Irak'ta çeşitli suçlardan hüküm giyen 43 İranlının ülkeye iade edildiğini duyurdu.



İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Adalet Bakan Yardımcısı Asker Celalyan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Celalyan, "İran ile Irak arasındaki mahkum nakline ilişkin anlaşmanın uygulanması doğrultusunda, Irak cezaevlerinde bulunan 43 İranlı mahkum, kalan cezalarını ikamet ettikleri yerlerdeki cezaevlerinde tamamlamak üzere ülkeye nakledildi” dedi.



İranlı yetkililer, 26 Şubat’ta yaptıkları açıklamada 130 İranlı mahkumun ülkeye nakledildiğini açıklamıştı.