Irak: ABD saldırıları koalisyonun varlığına son vermeye zorluyor

Irak hükümeti, ABD'nin ülkeye yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.



Başbakanın askeri danışmanı Yahya Resul, ABD'nin, Irak'taki İran destekli silahlı gruplara dönük tekrarlanan saldırılarının, hükümeti, ABD öncülüğündeki koalisyonun görevine son vermeye zorladığını söyledi.

Resul, "koalisyonun bir istikarasızlık faktörü haline geldiğini ve bu durumun Irak'ı çatışma döngüsüne sokma tehdidi yarattığını" kaydetti."

Irak'ın başkenti Bağdat'a dün düzenlenen hava saldırısında, Haşdi Şabi ve Kataib Hizbullah örgütlerinin liderleri öldürülmüş, saldırıyı ABD üstlenmişti. Kataib Hizbullah, geçen hafta Ürdün'de 3 ABD askerinin öldürüldüğü saldırı ile gündeme gelmişti.

Irak'ta ABD liderliğindeki uluslararası askeri koalisyon, terör örgütü IŞİD ile mücadele etmek üzere kurulmuştu. ABD'nin Irak'ta 2 bin 500 askeri bulunuyor ve örgütün yeniden canlanmasını önlemek için yerel güçlere danışmanlık ve yardım yaptığı belirtiliyor.



Gazze'de İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Irak ve Suriye, İran destekli silahlı gruplar ile bölgede konuşlu ABD güçleri arasında neredeyse her gün karşılıklı saldırılara sahne oluyor.