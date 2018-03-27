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Sincar'da PKK'nın çekildiği bölgelere Irak ordusunun konuşlandığı haberleri gelirken, Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonda görüştü.

Gece yarısı gerçekleşen görüşmede, Yıldırım, Irak'tan PKK terör örgütüne karşı önlem almasını istedi. İbadi'nin ''Irak sınırlarından Türkiye'ye saldırılara izin vermeyiz'' ifadesini kullandığı öğrenildi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve terörle mücadele konuları ele alındı. Terörle mücadelede Irak ile yakın işbirliğine verilen önem vurgulandı, DAEŞ'e karşı başarı kazanan Irak'tan PKK terör örgütüne karşı da komşuluk ilişkileri çerçevesinde gerekli önlemleri alması istendi.

Görüşmede, enerji ve diğer ekonomik konularda iki ülke arasında ciddi bir işbirliği potansiyeli olduğu vurgulandı.

Bu arada Irak'tan bir istihbarat yetkilisi Ankara'da temaslarda bulunacak.