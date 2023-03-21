Irak Başbakanı Sudani Ankara'da

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı. İki lider, terörle mücadele, Irak’ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanlarındaki işbirliklerini ele alacak.

Irak Başbakanı Sudani Ankara'da
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Erdoğan-Herzog görüşmesi: Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı El Sudani ile görüştükten sonra iki lider heyetler arası görüşmeye geçecek. Görüşmelerde, terörle mücadele, Irak’ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanlarındaki işbirliklerinin ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Yapılacak olan anlaşmaların imza töreninin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı El Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

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