Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yle görüştü

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek, daha sonra resmi akşam yemeği verilecek.



“YENİ ADIMLAR ATMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret eden Irak Başbakanı Sudani’yi Esenboğa Havalimanı’nda karşıladıklarını açıklamıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sudani’nin başkanlıklarında gerçekleşecek ikili ve heyetlerarası toplantıların Türkiye-Irak ilişkilerinin daha da ileriye taşınmasına önemli katkılar sağlayacağı inancında olduğunu belirten Bakan Bolat, “Türkiye ve Irak olarak, 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak, karşılıklı yatırımları artırmak, Kalkınma Yolu Projesi ve yeni sınır kapıları ile bağlantımızı ve ticaretimizi daha da güçlü hale getirmek için yeni adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.



Bolat, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkı yapmasını temenni ettiğini de bildirmişti.



YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISI YAPILACAK



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün Sudani’nin ziyaretine ilişkin açıklamasında şu bilgileri vermişti:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın ülkemize beraberindeki üst düzey heyetle resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceklerdir. Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı ziyaret kapsamında, 'Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı' da icra edilecek. Bu vesileyle iki ülke arasında muhtelif alanlarda işbirliğini amaçlayan belgelerin imzalanması öngörülmektedir."