Irak Başbakanı Sudani, Türkiye’ye geliyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani’nin yarın Türkiye’ye geleceği açıklandı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın (8 Mayıs Perşembe) ülkemize beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceklerdir” bilgisini verdi.



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Açıklamada ayrıca şu bilgiler paylaşıldı:



"Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı ziyaret kapsamında, ‘Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda icra edilecektir. Bu vesileyle iki ülke arasında muhtelif alanlarda iş birliğini amaçlayan belgelerin imzalanması öngörülmektedir. Sayın Sudani’nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz.”

