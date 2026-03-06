Irak Başbakanı: Topraklarımızın komşulara saldırı noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Görüşmede, bölgede devam eden askeri operasyonlar ve bunların Irak üzerindeki etkileri nedeniyle yaşanan son güvenlik gelişmeleri ele alındı.

IKBY dahil olmak üzere bazı Irak şehirlerini hedef alan saldırıların reddedildiği görüşmede, Sudani’nin “Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı için bir çıkış noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz." dediği belirtildi.



İRAN'DAN IKBY'YE: SINIR HATTINDA DÜŞMAN GÜÇLERE SERT KARŞILIK VERİLECEK



İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırıları ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde İran’a karşı konuşlandırılabilecek unsurlara ilişkin bir açıklama yayımladı.



Karargah, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ülke sınırları boyunca tam istihbarat hakimiyetine sahip olduğunu ve tüm hareketlilikleri yakından takip ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Bölge ülkelerinin ulusal egemenliğine saygı duyduğumuzu vurguluyoruz ancak ABD ve Siyonist rejimin İran’a karşı faaliyet yürüttüğü veya askeri eylem gerçekleştirdiği her yer şiddetle hedef alınacaktır." denildi.



Açıklamada ayrıca, "IKBY yetkililerini, İran sınır hattında düşman güçlerin konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir adım atılması veya iş birliği yapılması durumunda İran Silahlı Kuvvetleri’nin sert müdahalesiyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.