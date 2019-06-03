Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ABD'nin Bağdat büyükelçilik maslahatgüzarı Joey Hood'u kabul etti.
Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Salih, Hood'a bölgesel krizlerde sorunların diyalog yoluyla çözülmesini, savaş ve kutuplaştırıcı siyasetten uzak durulmasını önemsediklerini belirtti.
Salih, "Irak'ın her türlü bölgesel kaos ve çekişmelerden uzak tutulmasını istiyoruz" dedi.
Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih, ülkelerin egemenliği ve karşılıklı saygı temelinde dengeli bir ilişki kurmanın önemine dikkat çekti.
Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten bölgesel kaos uyarısı
NTV HaberDünya
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak'ın her türlü bölgesel kaos ve çekişmelerden uzak tutulmasını istediklerini belirtti.
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ABD'nin Bağdat büyükelçilik maslahatgüzarı Joey Hood'u kabul etti.