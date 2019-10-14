Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Pompeo ile telefonda görüştü.



Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile Irak’ın güvenlik ve istikrara kavuşmasının önemine değinildi.



Salih ve Pompeo görüşmesinde ayrıca Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın da ele alındığı kaydedildi.



SURİYE'DEKİ IRAKLI DAEŞ’LİLERİN DÖNÜŞÜ GÖRÜŞÜLDÜ İDDİASI

Öte yandan Irak medyasında Salih ve Pompeo'nun, Suriye’de bulunan yaklaşık 13 bin Iraklı DAEŞ mensubunun ülkelerine dönüşü konusunun ele alındığı yönünde haberler yer aldı.



Irak Cumhurbaşkanı'nın, bahsi geçen DAEŞ’lilerin ülkesine dönmesini kabul etmediği ileri sürüldü.



SADR, TEPKİ GÖSTERDİ

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a ait olduğu bilinen Facebook sayfasından da konuyla ilgili paylaşım yapıldı.



Paylaşımda, "Umarız seçilmiş Cumhurbaşkanımız (Berhem Salih) 13 bini kabul etmez." ifadelerine yer verildi.



Sadr’ın bu tepkisi, telefon görüşmesinde Iraklı DAEŞ'lilerin ülkelerine geri gönderilmesinin görüşüldüğü yönündeki iddiayı güçlendirdi.

