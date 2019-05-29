Irak'ta hakim Abdul Sattar, terör suçları ve yabancı şüphelilerle ilgilenen merkezi soruşturmalar mahkemesinin, DAEŞ teröristleri tarafından Irak'ta bırakılan 188 çocuğu Türkiye'ye teslim ettiğini bildirdi.



Iraklı hakim Abdul Sattar çocukların iki ülkeden yetkililerin ve Birleşmiş Milletler çocuk örgütü UNICEF temsilcilerinin olduğu bir ortamda iade edildiğini söyledi.



188 çocuğun reşit olan küçük bir bölümünün ise sınırı yasa dışı bir şekilde geçtikleri için Irak'ta yargılandıklarını ve cezalarını tamamladıklarını belirtti.

