Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Suriye'deki Irak asıllı DAEŞ'lıları aileleriyle alıp ülkesinde yargılayacaklarını bildirdi.
Hekim, Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Suriye'deki DAEŞ'lıların sayısının oldukça yüksek olduğuna işaret eden Hekim, "Suriye'de 71 farklı ülkeden DAEŞ'lı bulunuyor." diye konuştu.
Hekim, Suriye'deki Irak uyruklu DAEŞ'lıların durumuna ilişkin de "Suriye'deki Irak asıllı DEAŞ'lıları aileleriyle birlikte Suriye'den alıp burada (Irak'ta) yargılayacağız." dedi.
ABD ve İran arasındaki gerginliğe de değinen Hekim, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin güvenliği için uluslararası çabanın olduğunu söyledi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Irak'ın DEAŞ'a karşı sınır güvenliğinin korunmasına önem verdiklerini belirterek, "Suriye'de hapishanelerde bulunan DAEŞ'lıların Irak ve Suriye'de tekrar ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyoruz." dedi.
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