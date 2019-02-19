Irak 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Kerkük'teki karargahında komutanlar ile bir araya gelen Ganimi, yetkililerle Kerkük'teki güvenlik durumunu görüştü.
Irak Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi, görüşmenin ardından basına hiçbir açıklama yapmaksızın Kerkük'ten Musul'un Mahmur ilçesine hareket etti.
Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi'nin 23 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdulmehdi'nin kararıyla 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının Kerkük'te güvenliği sağlama görevini İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Gücü'nden devralacağı bildirilmişti.
Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.
Irak Genelkurmay Başkanı'ndan Kerkük'e "sürpriz" ziyaret
Anadolu AjansıDünya
Irak Genelkurmay Başkanı Osman el-Ganimi, Irak'ın Kerkük kentine "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi.
Irak 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Kerkük'teki karargahında komutanlar ile bir araya gelen Ganimi, yetkililerle Kerkük'teki güvenlik durumunu görüştü.