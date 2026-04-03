Irak hava sahası bir hafta daha kapalı kalacak

Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin hava sahası bir hafta daha kapalı kalacak. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren karar, 10 Nisan Cuma günü yerel saatle 12.00’ye kadar devam edecek.

Açıklamada, Irak hava sahasının bu süre boyunca tüm geliş, gidiş ve transit uçuşlara kapalı olacağı belirtildi.

Kararın, bölgedeki güvenlik durumu ve devam eden gelişmeler doğrultusunda alınan "geçici ve önleyici tedbir" olduğu vurgulandı.

Irak, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saat uçuşlara kapattığını duyurmuştu. Bu süre daha sonra birkaç defa daha uzatılmıştı.