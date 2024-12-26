Irak heyeti, Suriye'deki yeni yönetimle görüştü

Irak İstihbarat Servisi Başkanı Hamid el-Şatri'nin başkanlığındaki heyet, Şam'a yaptıkları resmi ziyaret kapsamında yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü.



Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani​​​​​​​ ile Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap'ın da hazır bulunduğu görüşmenin ardından basına açıklama yapılmadı.



IRAK HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA



Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Irak haber ajansı INA'ya açıklama yaptı.



Avvadi, Şatri liderliğindeki heyetin, Suriye'deki yeni yönetimle yaptığı görüşmede Suriye'deki gelişmeler, iki ülkenin ortak sınırında güvenlik ve istikrar gereksinimlerinin ele alındığını söyledi.

