Irak hükümeti Telegram'ı kapattı

Irak'ta dünden bu yana erişim sağlanamayan Telegram'ın hükümet tarafından kapatıldığı açıklandı. İran destekli Şii milisler, Telegram'ın kapatılması talimatını hükümete ABD Büyükelçisi'nin verdiğini iddia etti.

Irak hükümeti Telegram'ı kapattı
Brezilya'dan Telegram'a geçici yasak

Brezilya'dan Telegram'a geçici yasak

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İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, 'ı kapatma kararının "devletin üst düzey makamlarının talebi üzerine alındığı" bildirildi.

Telegram'ı kapatma kararının gerekçesi "devlete ait özel belgelerin sızdırılmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların kişisel verilerinin korunması" şeklinde açıklandı.

Şİİ MİLİSLERDEN TEPKİ

Irak'ta Telegram'ı aktif şekilde kullanan İran destekli Şii milisler, bu adıma sert tepki gösteriyor.

Söz konusu Şii milisler, Telegram'ın kapatılması talimatını hükümete ABD Büyükelçisi'nin verdiğini iddia ediyor.

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