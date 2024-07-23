Irak hükümetinden PKK kararı: Resmi yazışmalarda "yasaklı örgüt" ifadesi kullanılacak

Irak hükümeti, resmi yazışmalarında bölücü terör örgütü PKK için “yasaklı örgüt PKK” ifadesinin kullanılması kararını aldı. Karar, Bağdat'taki Türkiye-Irak görüşmelerinin ardından geldi.

Irak hükümetinden PKK kararı: Resmi yazışmalarda "yasaklı örgüt" ifadesi kullanılacak

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son ziyaretindeki temasları ile Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve Iraklı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye ve Irak arasındaki ilişkiler yeni bir boyuta taşındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın katılımıyla Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen güvenlik zirvesinde terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları görüşüldü.

Irak Başbakalığı’nın 23 Temmuz'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na gönderdiği belgede, “ örgütünün resmi yazışmalarda ‘yasaklı örgüt PKK’ olarak kullanılması” ifadesi yer aldı.

Söz konusu gelişme, Irak Bakanlar Kurulu’nun 28 Temmuz'da “PKK’nın resmi yazışmalarda ‘yasaklı örgüt PKK’ olarak kullanılması” kararına dayandırıldı.

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