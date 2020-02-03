Irak İnsan Hakları Kurumu: Ekimden bu yana süren gösterilerde toplam ölü sayısı 556

Irak'ta 25 Ekim öncesinde başlayan hükümet karşıtı protestolarda öldürülenlerin sayısı 556'ya ulaştı.



Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı'nın medya ofisinin basına dağıttığı raporda, rakamlara herhangi bir şüphe duyanların delillerini ortaya koyması gerektiği ifade edildi.



Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarında ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in önceki açıklamalarında ülkedeki protestolar sırasında yaşanan şiddet olayları sırasında 600 kişiden fazla kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.



Ekimde başlayan protestolar, 1 Aralık 2019'da Adil Abdulmehdi hükümetini istifaya zorlamıştı.

