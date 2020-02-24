Irak, İran'dan giriş yasağını 15 gün daha uzattı

Irak yönetimi, yeni corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İranlıların ülkeye girişine getirilen yasağı 15 gün daha uzattı.

AP - Anadolu Ajansı 24.02.2020 - 04:48

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Irak Sınır Geçiş Heyeti, Covid-19 salgınıyla mücadele için İranlıların ülkeye girişine yönelik yasağın 15 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, söz konusu yasak kararının uzatılmasının hükümete bağlı Covid-19 Kriziyle Mücadele Hücresi ve Irak'taki İran Büyükelçiliği ile yapılan toplantının sonunda alındığı kaydedildi. 

Adını vermek istemeyen bir yetkili, karardan diplomatik pasaport sahiplerinin istisna tutulacağını ve 48 saat içinde uçak seferleriyle ilgili yeni bir tavır takınılacağını söyledi. 

İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede Covid-19 vaka sayısı 43'e, ölü sayısı 8'e çıktı.

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