Irak işgalinin mimarıydı: Eski ABD Başkan yardımcısı Dick Cheney 84 yaşında öldü

ABD tarihinin en güçlü ve en tartışmalı başkan yardımcılarından biri olarak bilinen, Irak işgalinin önde gelen savunucularından muhafazakâr siyasetçi Dick Cheney, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Sessiz ama etkili bir güç olarak tanımlanan Cheney, hem baba hem de oğul Bush yönetimlerinde görev yaptı.

Baba George H. W. Bush döneminde Savunma Bakanı olarak Körfez Savaşı’nda orduya liderlik etti, ardından oğlu George W. Bush döneminde başkan yardımcısı olarak yeniden kamu görevine döndü.

Cheney, genç Bush’un başkanlığı sırasında adeta Beyaz Saray’ın “icra kurulu başkanı” gibiydi. Başkan için kritik kararlarda ve bazen kendi ilgi alanına giren konularda etkili bir role sahipti. Tüm bunları onlarca yıllık kalp rahatsızlığıyla, hatta görev sonrası geçirdiği kalp nakline rağmen sürdürdü.

Cheney, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından kullanılan olağanüstü izleme, gözaltı ve sorgulama yöntemlerini kararlılıkla savundu.